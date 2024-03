Ahora sí, Karla Díaz se pondrá a ‘hacer la tarea’ para debutar como mamá

‘A las niñas las voy a seguir viendo, pero la dinámica será diferente’: Karla Díaz

Resumir 25 años junto a sus compañeras de JNS resulta complicado para Karla Díaz, pero asegura que lo principal es que con el tiempo se convirtieron en familia. “A las niñas las conozco desde que tengo 12 años. Imagínate, cumplo 40 en abril. Son muchísimos años y hay mucha historia; arriba y abajo del escenario”, contó.

Karla Díaz (Instagram)

“Hemos compartido muchos momentos juntas, muchos momentos muy felices, pérdidas familiares. Hemos compartido separaciones de mis compañeras. Momentos muy fuertes y eso es lo que me hace decir que somos una familia, que hay hermandad, que hay empatía, que somos cuatro mujeres súper fuertes, que nos hemos acompañado en nuestras decisiones, en nuestros buenos y malos momentos. Que las admiro muchísimo, que les he aprendido durante tantos años muchísimas cosas”.

Karla asegura que parte de la fuerza que requirió tomar la decisión de dejar el grupo se la dieron, precisamente, ellas, ya que sabía que no iba a ser fácil decirle adiós “a un hermano de toda la vida”.

“Con ellas me voy a seguir llevando, pero igual es muy complicado y muy difícil tener que dejar ir a alguien, pero ellas desde el principio apoyaron mi situación. Por eso, yo lo resumiría como que somos una familia, que ha sido mágico, que no me vería en el escenario sin ellas, sin esta complicidad que es lo que nos caracteriza”, insistió.

“A las niñas las voy a seguir viendo constantemente. Pero la dinámica que teníamos será diferente, ya va a cambiar porque ya no tendremos que organizarnos para cada gira, checar vestuarios, el llegar y platicar sobre lo que sigue, la dinámica de subir al avión, los aeropuertos, las camionetas, las horas que estamos en las arenas antes del show, los momentos de nervios, de tensión, los momentos felices y los difíciles. Todo eso lo voy a extrañar”, explicó la cantante, mientras sus compañeras y otros integrantes del elenco del 90's Pop Tour ensayan para la siguiente gira. “Es fuerte pensar que hoy tendría ensayos, ver los videos (que comparten) y… son momentos que también voy a extrañar”.

Karla Díaz (Instagram)

Karla Díaz aclara si podría regresar a JNS después de ser mamá

Consciente de que el lunes 4 de marzo fue el primer día de un lapso en el que su energía estará concentrada en su persona, en su pareja y en la familia que quieren construir cuando se embarace, Karla Díaz aclara si en el futuro podría volver a los escenarios con JNS.

“Siempre he dicho ‘Nunca digas nunca’. En algún momento, cuando quisimos hacer el reencuentro, cuando fue el Deja Vu, Angie (Taddei) dijo: ‘Yo nunca me voy a subir otra vez al escenario; nunca, nunca’ y mira, cuando empezamos el Deja Vu, yo le decía en todas las entrevistas: 'Diles que te mordiste la lengua' porque obviamente la convencí y estuvo padrísimo este nuevo comienzo, nosotras cuatro, como alineación”, recordó.

Por ahora, insiste, no está en sus planes pensar si regresará al grupo. “Por supuesto que la música me apasiona, es algo que llevo haciendo toda mi vida, pero también sé que los tiempos de Dios son perfectos y que hoy puedo dedicarme plenamente a mi familia, a mi esposo, a mi hogar. Más adelante, Dios decidirá si es el momento de regresar o no. Realmente no tengo una respuesta ahorita porque apenas me está cayendo el veinte de que ya no estoy formando parte de la gira, pero nunca digas nunca”, concluyó.