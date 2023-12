Karla Diaz revela abusos que sufrió como integrante de Jeans

Karla Díaz revela abusos que sufrió en Jeans

Karla Haidée Díaz Leal Arreguín entró a la agrupación en 1997 para suplir a Tabatha Vizzuet, una de las integrantes que se fue del proyecto, y estuvo hasta que se deshizo en 2008.

Karla Díaz (Pinky Promise)

Karla compartió que Alejandro y su esposa Patricia Sirvent eran quienes decidían sobre las canciones y los vestuarios. "No podíamos decidir nada. De pronto en los vestuarios era de 'te vas a poner esto', pero no me siento bien, estás en la pubertad, no te favorecían, no tienes libertad de decir no me siento cómoda con esto".

Sin embargo, Karla no toleró que se metieran en su vida personal. La cantante confesó que una de las cosas que nunca le gustó durante los 11 años que estuvo en Jeans, fue que Alejandro Sirven se entrometía en su vida, aunque tuviera el permiso de sus papás.



"Nos quería como controlar mucho, como estuve 11 años empezó a meterse un poco más en mi vida personal, con los novios, 'no me parece que andes con este tipo', a mí me causaba conflicto", confesó.

"Como todos los mánagers, hay cosas buenas y cosas malas. Son 11 años de trabajar con una persona que te conocen demasiado, los conoces demasiado, entonces siento que en la parte personal se involucraron mucho en mi vida y eso a mí me afectaba", reconoció.