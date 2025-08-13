El admirado gesto de Belinda a una fan durante concierto

Hace unos días, Belinda conmovió a sus seguidores durante un concierto en Tijuana al invitar al escenario a un fan en silla de ruedas. El emotivo momento fue captado en video y rápidamente se volvió viral en redes sociales.
En las imágenes, se puede ver cómo el equipo de la cantante carga cuidadosamente al hombre, junto con su silla, y lo lleva hasta donde se encontraba Belinda, desatando una ovación por parte del público.
El admirado gesto que Belinda tuvo con un fan en concierto
Belinda ofreció un concierto en Tijuana, Baja California, donde protagonizó un emotivo gesto que sorprendió a todos los presentes: subió al escenario a un fan en silla de ruedas.
En un video que se viralizó rápidamente en redes sociales, se puede ver cómo el equipo de la cantante carga al hombre junto con su silla de ruedas y lo lleva directamente hasta donde se encontraba Belinda.
Ya en el escenario, la artista se acercó a él y le explicó que lo invitó porque lo vio muy emocionado cantando todas sus canciones desde el público: "Vas a cantar conmigo. Jorge Alberto, te vi tan prendido que dije: 'tengo que subirlo al escenario a cantar conmigo'. Te sabes todas las canciones, gracias por estar aquí. Eres hermoso. Muchas gracias. ¿Quieres cantar conmigo?", le dijo Belinda al fan.
El fan, identificado como Jorge Alberto, respondió: "Sí, pero cantas y yo te escucho". Con una sonrisa, Belinda lo colocó en un lugar especial del escenario donde pudiera ver de cerca cómo tocan la batería, asegurándose de que viviera la experiencia al máximo.
Cabe destacar que no es la primera vez que la cantante mexicana tiene gestos de cariño con sus seguidores. Durante una reciente presentación en la Feria de Tampico, por ejemplo, la intérprete de Utopía se bajó del escenario para saludar personalmente a una fan en silla de ruedas. El emotivo momento fue captado en video y no tardó en viralizarse en redes sociales.
La artista fue recibida por medios y fans en el aeropuerto, donde, lejos de esquivar a la prensa, se mostró accesible y transparente. Entre sonrisas, habló de cómo está criando a su hija Inti, fruto de su relación con el cantante Christian Nodal, y también se refirió a temas sensibles como la manutención de la menor.
Pero lo que más llamó la atención fue su confirmación sobre un encuentro que tendrá con Belinda, ex pareja de Nodal y figura emblemática del pop mexicano.
“La voy a conocer, voy a tener la suerte de conversar con ella. Ella es un ícono. Ya lo saben”, declaró Cazzu a los medios.
Este anuncio ocurre en un contexto de creciente respeto y admiración mutua entre ambas artistas. En junio pasado, Belinda ya había elogiado públicamente el trabajo de Cazzu, especialmente después de que esta agotara dos fechas en el Auditorio Nacional, algo poco común para artistas internacionales emergentes en México.
“Me siento muy feliz de que en México la reciban con tanto amor, porque se lo merece”, dijo entonces la intérprete de Bella Traición.