El admirado gesto de Belinda a una fan durante concierto

El admirado gesto que Belinda tuvo con un fan en concierto

Belinda ofreció un concierto en Tijuana, Baja California, donde protagonizó un emotivo gesto que sorprendió a todos los presentes: subió al escenario a un fan en silla de ruedas.

En un video que se viralizó rápidamente en redes sociales, se puede ver cómo el equipo de la cantante carga al hombre junto con su silla de ruedas y lo lleva directamente hasta donde se encontraba Belinda.

Ya en el escenario, la artista se acercó a él y le explicó que lo invitó porque lo vio muy emocionado cantando todas sus canciones desde el público: "Vas a cantar conmigo. Jorge Alberto, te vi tan prendido que dije: 'tengo que subirlo al escenario a cantar conmigo'. Te sabes todas las canciones, gracias por estar aquí. Eres hermoso. Muchas gracias. ¿Quieres cantar conmigo?", le dijo Belinda al fan.

El fan, identificado como Jorge Alberto, respondió: "Sí, pero cantas y yo te escucho". Con una sonrisa, Belinda lo colocó en un lugar especial del escenario donde pudiera ver de cerca cómo tocan la batería, asegurándose de que viviera la experiencia al máximo.

Cabe destacar que no es la primera vez que la cantante mexicana tiene gestos de cariño con sus seguidores. Durante una reciente presentación en la Feria de Tampico, por ejemplo, la intérprete de Utopía se bajó del escenario para saludar personalmente a una fan en silla de ruedas. El emotivo momento fue captado en video y no tardó en viralizarse en redes sociales.