Britney Spears opaca a Justin Timberlake en su regreso a la música

Britney Spears opaca a Justin Timberlake

Selfish de Britney Spears alcanzó el número 1 el viernes por la tarde mientras que Justin Timberlake caía del primer puesto al 3.

‘Selfish’ de Britney Spears se posicionó en las listas de popularidad. (RRRSS)

Los fans de Britney han tenido problemas con el ex miembro de *NSYNC desde que se refirió a ella por engañarlo en su éxito de 2002, Cry Me a River.

Sin embargo, Timberlake enfrentó una nueva reacción el año pasado cuando Spears reveló en su libro de memorias, The Woman in Me, que tuvo un aborto durante su relación porque él "definitivamente no estaba contento con el embarazo".

Después de que la noticia invadió todos los titulares, la legión de fanáticos de Spears inundó los comentarios de Timberlake en Instagram, lo que lo llevó a desactivar la función.