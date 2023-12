La respuesta de Britney Spears a la indirecta de Justin Timberlake

Britney Spears admitió haber engañado a Justin Timberlake

Britney Spears admitió haber engañado a Justin Timberlake con el bailarín Wade Robson una vez durante su romance en sus memorias The Woman in Me. “Salimos una noche y fuimos a un bar español. Bailamos y bailamos. Me besé con él esa noche”, recordó la estrella del pop.

Y ellos se coordinaron en más de una ocasión. (Getty Images)

Sin embargo, también escribió en su impactante libro que el ganador del Grammy la engañó “un par de veces”, incluso con otra celebridad. “Estaba tan enamorada que lo dejé pasar, a pesar de que los tabloides parecían decididos a restregármelo en la cara”, escribió.

Spears añadió: "Cuando NSYNC fue a Londres en 2000, los fotógrafos lo captaron con una de las chicas de All Saints en un coche. Pero nunca dije nada. En ese momento sólo llevábamos un año juntos”.

Britney Spears y Justin Timberlake (Getty Images)

Britney Spears también señaló que después de su separación, Cry Me a River de Justin Timberlake la pintó para que pareciera una “ramera que había roto el corazón del chico de oro de Estados Unidos”.

“Sentí que en ese momento no había manera de contar mi versión de los hechos”, recordó. "No podía explicarlo, porque sabía que nadie se pondría de mi lado una vez que Justin hubiera convencido al mundo de su versión. No creo que Justin se diera cuenta del poder que tenía para avergonzarme. No creo que lo entienda hasta el día de hoy”.