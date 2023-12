Britney Spears asegura que no se acostumbra a su nueva vida de soltera

Britney Spears define su vida de soltera como extraña

Ahora, Britney Spears reflexionó, y a través de su cuenta de Instagram, la princesa del pop admitió públicamente que le resulta "extraño" estar de nuevo soltera, tras casi siete años de romance con Asghari. Además, la cantante se sinceró sobre sus inseguridades, a las que ha atribuido su gusto por la rutina y su miedo a embarcarse en proyectos artísticos o personales que puedan suponer un riesgo.

"Es tan extraño estar soltera... He tenido mucho tiempo para mirar atrás con todo lo bueno y lo malo", escribió la cantante de Toxic en una larga publicación compartida en Instagram.

"Me he dado cuenta de que no me hablo tan bien a mí misma... Soy fácilmente manipulable y llevo mi corazón en la manga... Pero definitivamente estoy cambiando todo eso", agregó.

Spears, quien estuvo con Asghari durante siete años antes de su separación, agregó que está "sinceramente aburrida" de hacer "lo mismo todos los días" como mujer soltera.

Britney Spears y Sam Asghari (Instagram/Sam Asghari)

Sin embargo, en su más reciente mensaje, la intérprete subrayó que no volverá a dejarse controlar por nadie. "La forma en la que vivo mi vida es mía. Ha habido tanta gente que ha interferido en ella. Pero es genial haber aprendido que está bien ser egoísta con mi vida y con la manera en que la disfruto", resaltó.