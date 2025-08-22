Sale a la luz el verdadero motivo detrás de la crisis entre Justin Bieber y Hailey Bieber

Ahora, fuentes cercanas a la pareja confirman que, si bien no hay ruptura, el matrimonio sí ha enfrentado momentos de tensión, especialmente en los últimos meses. Y la causa no es ni una infidelidad ni una pelea escandalosa, sino algo más silencioso: la creación del nuevo álbum de Justin, titulado Swag.

De acuerdo con Page Six, el intenso proceso creativo de Bieber lo llevó a desconectarse emocionalmente de su círculo más cercano.

“Cuando trabaja en música, Justin se encierra por completo en el estudio. Nada más existe para él, y eso ha afectado la dinámica con Hailey”, explicó una fuente cercana a la pareja.

Aunque la modelo ha sido paciente, incluso maternal, según algunos allegados, este distanciamiento emocional comenzó a generar fricciones.

Hailey sintió el peso de sostener sola ciertos aspectos del hogar, especialmente mientras ambos adaptaban su vida a su nuevo rol como padres de Jack Blues, quien cumple su primer año este viernes 22 de agosto.