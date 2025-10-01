Renata Notni a la conquista Hollywood: será la protagonista de 'Coyote' junto a Mel Gibson

Renata Notni protagonzará 'Coyote' junto a Mel Gibson

Después de deslumbrar recientemente en la pasarela de Le Défilé en París, Renata Notni da un paso decisivo en su carrera al confirmarse como protagonista de Coyote, la nueva película que contará con la participación estelar de Mel Gibson.

La noticia fue anunciada por el medio Deadline, lo que marca un salto grande para la actriz mexicana en Hollywood.

La producción, que se rodará en locaciones clave como Nogales, Sonora, y diversos puntos de Estados Unidos, aborda una historia dramática centrada en la migración, las familias y los riesgos del cruce clandestino.

Esta temática profundamente ligada a las raíces latinoamericanas representa para Notni la oportunidad ideal para demostrar su talento actoral más allá de las producciones nacionales.

Aunque inicialmente se informó que el elenco principal estaría encabezado por Gibson y Esai Morales, la incorporación de Renata Notni como protagonista suma un componente fundamental al proyecto.

Reconocida por su trayectoria en telenovelas, series y proyectos internacionales, Renata asume un rol que la posiciona en una escala mucho más ambiciosa dentro de la industria cinematográfica.

Por otro lado, el proyecto tiene un carácter internacional: además de las locaciones en México, se planea filmar en Nuevo México, Estados Unidos y en Italia, lo que refuerza su magnitud y expectativas.

Se estima que el rodaje completo requerirá varias semanas, y de acuerdo con reportes, restan alrededor de ocho semanas más de filmación antes de pasar a postproducción. Se espera que el estreno sea proyectado en octubre de 2026.