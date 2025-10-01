Renata Notni a la conquista Hollywood: será la protagonista de 'Coyote' junto a Mel Gibson

El cine fronterizo vuelve a cobrar protagonismo con la llegada deCoyote, una película que no solo contará con la presencia de Mel Gibson, sino que tendrá como protagonista principal a la actriz mexicana Renata Notni.
Esta producción, recién anunciada, marcará un paso importante en la carrera de Notni al colocarla al frente de un proyecto internacional de gran relevancia.
Renata Notni protagonzará 'Coyote' junto a Mel Gibson
Después de deslumbrar recientemente en la pasarela de Le Défilé en París, Renata Notni da un paso decisivo en su carrera al confirmarse como protagonista de Coyote, la nueva película que contará con la participación estelar de Mel Gibson.
La noticia fue anunciada por el medio Deadline, lo que marca un salto grande para la actriz mexicana en Hollywood.
La producción, que se rodará en locaciones clave como Nogales, Sonora, y diversos puntos de Estados Unidos, aborda una historia dramática centrada en la migración, las familias y los riesgos del cruce clandestino.
Esta temática profundamente ligada a las raíces latinoamericanas representa para Notni la oportunidad ideal para demostrar su talento actoral más allá de las producciones nacionales.
Aunque inicialmente se informó que el elenco principal estaría encabezado por Gibson y Esai Morales, la incorporación de Renata Notni como protagonista suma un componente fundamental al proyecto.
Reconocida por su trayectoria en telenovelas, series y proyectos internacionales, Renata asume un rol que la posiciona en una escala mucho más ambiciosa dentro de la industria cinematográfica.
Por otro lado, el proyecto tiene un carácter internacional: además de las locaciones en México, se planea filmar en Nuevo México, Estados Unidos y en Italia, lo que refuerza su magnitud y expectativas.
Se estima que el rodaje completo requerirá varias semanas, y de acuerdo con reportes, restan alrededor de ocho semanas más de filmación antes de pasar a postproducción. Se espera que el estreno sea proyectado en octubre de 2026.
¿De qué tratará la película 'Coyote'?
Coyote será un thriller dramático centrado en la migración ilegal entre México y Estados Unidos, un tema de fuerte carga social y política.
La historia sigue a un traficante de personas retirado, interpretado por Esai Morales, quien se ve obligado a regresar al mundo del cruce fronterizo para ayudar a una familia mexicana que intenta llegar a Estados Unidos en busca de una vida mejor.
Aunque aún no se han revelado todos los detalles del guion, se sabe que el personaje de Morales deberá enfrentarse a dilemas, traumas del pasado y los peligros actuales del tráfico de personas, mientras protege a quienes cruzan la frontera con él.
Mel Gibson tendrá un papel clave dentro de esta trama, posiblemente como una figura relacionada con el crimen organizado, la patrulla fronteriza o incluso como un antagonista.
Por su parte, Renata Notni, quien ha sido confirmada como coprotagonista, dará vida a un personaje central dentro de la familia migrante, lo que marca su primer papel estelar en una producción de Hollywood de esta magnitud