Selena Gomez dejó Instagram por culpa de Justin y Hailey Bieber

Selena Gomez habla de su trastorno bipolar

"Ninguna de las tallas de muestra me quedaba bien, y eso me hacía sentir avergonzada. ¿Acaso no es irreal esperar que el cuerpo de una mujer normal no cambie?".

Aunque a Selena le diagnosticaron trastorno bipolar en la misma época en que rompió con Justin, hizo pública su condición dos años después. Lo hizo porque estaba preocupada de que se la juzgara y empezara a perder oportunidades laborales.

"Crecí queriendo agradar a todos. Desde muy joven tenía una responsabilidad; los jóvenes me veían como un referente. No sabía quién era. Tener esa responsabilidad me hacía andar con cuidado. Pensé que podría ser perjudicial decir a la gente quién soy realmente. Empezó a ser una amenaza que me asustaba. Bueno, si no estás bien, entonces no puedes trabajar", aseguró.

Selena Gomez y Justin Bieber en 2011 en California. (Steve Granitz/WireImage)

Finalmente, recibir el diagnóstico fue un alivio debido a sus constantes luchas emocionales porque por fin tenía una explicación para lo que le estaba sucediendo.

"Pasé por un momento realmente difícil con mis altos y bajos; no sabía qué hacer ni cómo controlarlo. Quería cancelar cosas. Fue una sensación atormentadora. Por eso, cuando supe de mi diagnóstico, pensé: 'Oh, vale, me siento un poco aliviada, me entiendo un poco mejor'".

Ahora Selena quiere proyectar una imagen más cercana, como la de una amiga. Ella es la primera que admira a diosas como Beyoncé o Adele, pero cree que ya hay suficientes.

"Yo simplemente no soy así, y está bien. Soy yo, un poco tonta a veces, pero también me gusta ser sexy y divertida", finalizó.