Selena Gomez revela que tuvo que volver someterse a una operación

Selena Gomez tuvo que someterse a una operación

La cantante de pop dejó algo inquietos a los cibernautas, ya que explicó que su ausencia en las últimas semanas se debe a que tuvo un inesperado contratiempo.

Selena Gomez (Instagram/Selena Gomez)

"Me rompí la mano y necesité una cirugía. No me importa vender nada. Simplemente me hace feliz crear música con mis amigos", reveló en una publicación que precisamente compartió para animar a sus seguidores a comprar su sencillo o, al menos, reproducirlo en las plataformas de streaming.



La artista de 31 años no quiso dar más detalles sobre su lesión, lo que dejó a sus seguidores en una profunda intriga similar a la que provocaron los versos de su nueva canción.

En Single Soon, Selena Gomez le canta al amor propio al mismo tiempo que trama un plan para dejar a un hipotético novio y recuperar su libertad.