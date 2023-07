Leonardo García explica lo que pasará con el testamento de Andrés García

Leonardo García responde a Margarita Portillo, viuda de Andrés García

Asimismo, Leonardo reaccionó a los señalamientos que ha hecho la viuda de su papá, Margarita Portillo, quien señaló que él presuntamente nació fuera del matrimonio de sus papás.

“No me voy a rebajar a esos niveles, sinceramente. Si ella tiene algún coraje, es el problema de ella. Vela cómo se expresa de nosotros. Ella no tenía por qué haber hablado así tan burdo y tan feo”, expresó el hijo de Andrés García, quien también rechazó haberle pedido dinero a su papá cuando aún estaba vivo y contó las veces en que lo estuvo cuidando.

Margarita Portillo, viuda de Andrés García, asegura que Leonardo nació fuera del matrimonio (Instagram)

“Yo hice 15 novelas como protagónico, trabajé con Anthony Hopkins, soy empresario, tengo una inmobiliaria, o sea, la gente lo sabe, ¿de qué está hablando? Si yo he trabajado toda mi vida. Cuando salió que no querían atenderlo su disque mujer y hermana, me llevé a mi papá las tres veces que salió del hospital que ellas no quisieron cuidarlo o no podían”, explicó.

Finalmente, mencionó que hay ciertos asuntos pendientes que están siendo investigados por sus representantes legales: “Se están viendo con los abogados ciertas cosas. Creo que hay algo por ahí de eso, la verdad saldrá a la luz. Yo, la verdad, estoy en paz, siempre me llevé bien. En fin, la vida sigue. A mí me gusta estar contento, feliz y no meterme en chismes de verdulería”, concluyó.