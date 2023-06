Andrés García no cometió el delito de bigamia, sí se divorció de Sandy Vale

Andrés García no cometió bigamia, se divorció de Sandy Vale en 1970

“De eso se tiene que hacer una investigación por parte de notario, la señora Margarita, que es la albacea, lo instruyó para que empiece a hacer una investigación y una vez que se tenga la cuantificación de los bienes de la masa hereditaria, entonces procederemos al avalúo, y ella los repartirá”, explicó su abogado Roberto Flores Treviño en entrevista para el programa Ventaneando.

Andrés García murió en abril pasado a los 81 años. (Agencia México)

Respecto a la controversia que existe ante la posibilidad de que Sandra Vale, madre de Leonardo y Andrés García Jr., pudiera impugnar el legado debido a que presuntamente nunca se divorció legalmente del galán de telenovelas, dijo que Margarita tiene en sus manos toda la documentación legal respecto del divorcio de ambos.

“Don Andrés, después de divorciarse de la señora Sandra, tuvo dos matrimonios de los cuales también se divorció, y luego se casó con Margarita. Ella es su viuda y en el testamento plasma perfecta, clara y precisamente cómo fue su vida marital”, indicó.

Después, Margarita Portillo leyó algunas partes del testamento que no se filtraron, y en donde da a conocer otras de las cosas que Andrés García le cedió como alhajas, autos, ropa, algún efecto de comercio y muebles en general.

“Lega el testador los derechos de propiedad intelectual, biográficos, de imagen, y cinematografía a la señora Margarita María Portillo Castrejón. Los derechos y regalías de las repeticiones de series de televisión y telenovelas, también”, destacó ella.

Andrés García y su viuda Margarita Portillo. (Instagram)

La viuda de Andrés García aclaró que fue en 1970 cuando él se divorció de Sandra Vale y que en aquel tiempo sólo había nacido su hijo Andrés porque cuando llegó Leonardo ya habían firmado su separación.

Andrés García con sus hijos Andrés y Leonardo, así como su exesposa Sandra Vale. (Instagram)

Sobre las recientes declaraciones de Palazuelos, Portillo subrayó: “Aparte de todas las barbaridades que ha dicho, porque dijo ‘ah, y aparte, nunca les dio manutención’, o sea que pensaba pelear la manutención para los hijos de cincuenta y tantos años, cuando era una verdadera barbaridad, porque Andrés siempre los mantuvo a pesar de que legalmente no tenía el derecho. Sandy no renunció a la pensión, porque ayer dijo Roberto que había renunciado, no es cierto”.