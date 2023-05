Así fue el accidente de Sergio 'Checo' Pérez, su papá nos da los detalles

¿Qué le pasó a 'Checo' Pérez?

Don Antonio fue testigo del momento en el que Sergio no pudo controlar el coche. "Mi hijo está bien, estoy seguro de que Checo mañana lo dará todo, arrancará de último lugar, pero lo importante es que lo vamos a ver como todos lo conocemos; el never give up", expresó Pérez Garibay.

De acuerdo con el político su hijo "está listo para pelear el campeonato". Don Antonio contó que "estaba en la pista y lamentablemente me tocó ver todo la escena. La entrada de mi hijo, lo bueno es que salió por su propio pie, caminando, y eso me da una gran satisfacción y un agradecimiento".

Pérez Garibay relató que 30 minutos después del incidente pudo platicar con Checo y le explicó todo: "Lo entendí , fue un error; entró demasiado rápido, estaba tratando de buscar hacer la vuelta más rápida". El movimiento no era extraño para Pérez porque la estuvo haciendo desde la práctica uno y dos.

El "costoso error", como lo definió Sergio, fue experimentado por otro pilotos antes que él. "Lástima (que a Checo le pasó) en el momento de la clasificación y tuvo que pagar todo para caer en el veinteavo lugar", detalló don Antonio, aunque insistió en que él y su hijo no pierden la esperanza.

Los mayores apoyos de 'Checo' Pérez

Como buen papá, Pérez Garibay tras escuchar todo lo que pasó, consoló a su hijo al decirle: "No te des por vencido, tienes que dar lo mejor de ti". Don Antonio está seguro de que "lo mejor está por venir mañana. No se ha acabado la película, que dé lo que tiene y ojalá que logre entrar a los puntos, hay que ver lo que pasa".

En lo que se concentró Sergio inmediatamente después de su accidente fue en sus hijos, recibió un detalle muy lindo de su esposa Carola Martínez. "Después de los momentos tan difíciles que está pasando, recibió un video de sus hijos en la tina, bailando, Carlota (hija menor de la pareja) es una rumbera caray", contó conmovido el feliz abuelo.