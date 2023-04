El día que Martha Higareda rechazó hacer una película con Robert Pattinson

Martha Higareda está comprometida con el cine nacional

Fue entonces que la tabasqueña reveló que fue lo que le impidió que se concretara su actuación al lado del protagonista de Crepúsculo. "Porque iba a hacer No Manches Frida no la hice (la cinta con Robert)", confesó. Por supuesto que la decisión fue muy buena, si se toma en cuenta el impulso que significó en su carrera, aunque compartió que sí hay un arrepentimiento.

"Me acuerdo que mi agente me preguntó: '¿Cómo es posible? Este es un proyecto que está muy padre, ¿por qué no lo vas a hacer?', y yo, 'porque me gusta mucho hacer películas en mi país'. Entonces en aquel momento él como que me metió la onda de 'a lo mejor te puedes arrepentir de esto'", mencionó Martha.

Higareda hizo un ejercicio de honestidad y aceptó que "yo creo que al final todos los caminos son perfectos y te llevan adonde tienes que estar". Además, Martha también confesó que al final de cuentas disfrutó de todas cosas que le trajo la producción en la que su coprotagonista fue Omar Chaparro. "¡No manches Frida me encanta!", finalizó.