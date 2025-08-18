Las señales que apuntan a Taylor Swift en el medio tiempo del Super Bowl 2026

La teoría se refuerza con un comentario de Swift en el mismo programa: “Conozco cada show de medio tiempo de los Super Bowls, incluso cuando no veía deportes”. Sus palabras han sido interpretadas por los fans como un guiño al evento.

Taylor Swift lanza edición especial de su nuevo álbum

Este lunes, Taylor Swift volvió a encender las redes sociales con un anuncio que sus seguidores esperaban con ancianas: la revelación oficial de la portada de la edición especial en vinilo de colección The Shiny Bug Vinyl Collection, correspondiente a su duodécimo álbum de estudio The Life of a Showgirl, cuyo lanzamiento mundial está previsto para el próximo 3 de octubre.

Taylor Swift (Instagram/Taylor Swift)

En la imagen aparece la cantante en un pasillo estrecho, apoyada contra la pared, luciendo un corsé negro cubierto de pedrería, medias de red y guantes largos que refuerzan una estética de cabaret. El título The Life of a Showgirl aparece en tipografía morada y brillante, disperso sobre la imagen con un efecto fragmentado que multiplica detalles de su cara y silueta.

Desde el 12 de agosto, en su página web apareció una cuenta regresiva acompañada de cuatro cofres de colores con candados, lo que disparó teorías sobre distintas ediciones del vinilo.