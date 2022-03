Martha Higareda revela lo que hizo cuando fue víctima de acoso sexual

Hoy, tras la denuncia en redes sociales que hizo la cantante Sasha Sokol con respecto al productor Luis de Llano, al señalarlo como su abusador cuando ella tan solo tenía 14 años y el 39, Martha recordó que la vez que le hicieron una propuesta indecorosa, ella respondió con una negativa y se fue de inmediato.

“En la carrera en la que estoy, como en muchas otras industrias, uno se puede ver en la situación en la que algún hombre quiere hacer algo con tal de que tú te mantengas en tu trabajo, que te den un aumento y este tipo de cosas”, comentó Martha Higareda en el programa De primera mano.

Martha Higareda revela que fue víctima de acoso sexual. (Instagram/marthahigaredaoficial)

Destacó que uno de los poderes más grandes que tienen las mujeres es la palabra “no”, y a veces da mucho miedo usarla, pero es ahí de donde se pueden agarrar para evitar una situación incómoda.

“A mí me ocurrieron algunas cosas de las que no vale la pena hablar, porque ni siquiera pasaron a más, porque yo usé mi derecho a decir no. Aunque no me quedé en esa película y no hice la serie o novela de televisión que me proponían, mantuve mi integridad y me agarré de mi familia, mi amigos y mi comunidad”, resaltó.