Marta Higareda revela que una actriz latina no la apoyó en Hollywood

¿Salma Hayek le hizo un desplante a Martha Higareda?

“A mí me pasó esa primera vez que llegué a Los Ángeles, esa primera vez que yo no sabía inglés, no sabía nada… No voy a decir quién, pero me pasó que conocí a una latina, que no es Salma Hayek”, contó Higareda en entrevista para el podcast Pinky Promise que conduce Karla Díaz en YouTube.

Martha Higareda. (Emma McIntyre/Getty Images for Marie Claire)

La protagonista de películas como Cásese quien pueda y No manches Frida platicó que su primer encuentro para abrirse puertas en la llamada Meca del Cine fue en Los Ángeles y la actriz latina, que ya conocía, estaba haciendo varias cosas por allá.

“Me acuerdo que fue así de: ‘¿Qué haces aquí?’. Y yo: ‘Vengo aquí porque quiero entrar’. Y ella: ‘¿A qué agencias fuiste a ver? No vayas a esa, porque esa ya tiene a su latina: yo’”, platicó la actriz de 38 años evitando revelar el nombre de la famosa.