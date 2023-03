Entre lágrimas, Andrea Legarreta habla con Erik Rubín de su relación

Sobre los tres deseos qué le pediría al genio de Aladino, el intérprete manifestó: “Soy sumamente afortunado, he logrado cumplir todos mis sueños, uno de ellos era una familia, y tú me la has regalado, profesionalmente la verdad es que no me he quedado con ganas de nada, y puede parecer como el clásico, pero pediría salud para mí, para los míos y que mis hijas se realicen y que sean felices, eso pediría”.

Erik Rubín y Andrea Legarreta finalizaron su matrimonio tras más de dos décadas. (Instagram/erikrubin)

Finalmente, la ahora ex pareja aprovechó el momento para hablar de lo que ha sucedido con ellos en estas semanas, sobre todo por las dudas sobre el motivo que los llevó a tomar la decisión de separarse.

“En medio de lo que puedan decir, hay mucho amor, y sí hay mucha gente que le cuesta trabajo entenderlo, pero sí, no puedes no amar a una persona que te dio lo más bello de tu vida, los momentos más hermosos, y siempre, aunque no lo entiendan, ese no es problema de nosotros, es problema de ustedes, pero gracias también a la gente que nos ha dado mucho amor”, dijo la conductora con la voz entrecortada.

Erik, Nina y Mía Rubín con Andrea Legarreta. (Instagram/Andrea Legarreta.)

Enseguida, Erik explicó que esta decisión probablemente a la larga los vuelve a unir. “Estamos en un ejercicio que nos sugirieron, que desde hace tiempo nos habían sugerido, que llegó el momento en el cual pensamos que es el momento correcto para hacerlo, y que estamos seguros de que vamos a estar bien, y que hay mucho amor de por medio y precisamente esto nos va a ayudar para darnos cuenta en dónde estamos parados y a lo mejor recobrar ciertas cosas que se pueden perder en el camino o que hay un gran amor y somos unos grandes amigos, pero precisamente tenemos que cumplir con eso para saber”, declaró.

Finalmente, Andrea Legarreta expresó con una sonrisa nerviosa: “la moneda está en el aire”.