Andrea Legarreta reacciona así a las muestras de apoyo tras su separación

Andrea Legarreta y Erik Rubín sorprendieron al anunciar hace unos días que su "historia de pareja se ha transformado" y por esa razón habían tomado la decisión de separarse. El cantante y la conductora compartieron un comunicado en donde explicaron la situación, el cual fue acompañado de un breve video en donde se les ve caminar abrazados.

“Hoy sentimos que nuestra historia en pareja se ha transformado. Y desde la más profunda sinceridad, respeto y honestidad, y por el gran amor que nos tenemos, seguiremos amándonos desde otro sitio… Nuestra historia de amor continúa en familia, como padres de nuestras amadas hijas, que son lo que más amamos en la vida y a las que estamos enseñando que una separación de pareja, no es una separación de familia. Que no es un pleito, no existe nada malo, ni turbio y la única razón es la transformación del amor en pareja…”, aseguraron.