“Parecería un chiste”: La coincidencia en divorcios de Andrea, Galilea y Tania

La conductora aseguró que podría parecer un 'chiste' o una ‘mala jugada de la vida’ que su separación se dé al mismo tiempo que la de sus compañeras Andrea Legarreta y Tania Rincón.

Galilea Montijo y Fernando Reina se casaron en agosto de 2011. (Instagram/Galilea Montijo.)

"Creo que Dios, no en sus casualidades, pero sí en sus causalidades, por algo nos puso en esta prueba juntas. Es un proceso muy doloroso", detalló. "Con solo vernos nos limpiábamos las lagrimas, nos apapachábamos el alma. Solo quiero decirles que me siento acompañada y querida por mujeres trabajadoras fregonas, grandes mamás. Es reconfortante pasar el dolor con diferentes historias, pero sabemos que todo va a estar bien. Quiero darle gracias a la vida que me haya tocado al lado de ustedes. Somos viejas fregonas y vamos a salir de esto y pido mucho respeto y empatía a nuestro dolor”, dijo sobre el momento que atraviesan sus amigas.