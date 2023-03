Andrea Legarreta y Erik Rubín reaparecieron juntos tras anunciar separación

Sin embargo, su cordial separación se vio manchada por rumores de un supuesto romance de Erik Rubín con Apio Quijano y Melissa, integrante de JNS, situación que los implicados desmintieron en más de una ocasión. "Es un Show, es algo que el mismo Apio también lo ha hecho con Benny; se acercan, se tocan, se abrazan. Es algo que hacemos entre nosotros los intérpretes", señaló el ex Timbiriche en un comunicado publicado en su Instagram.

Erik Rubín no descarta reconciliarse con Andrea Legarreta

En otro encuentro con la prensa, ahora en solitario, Erik Rubín fue cuestionado sobre el futuro de su relación con Andrea Legarreta a raíz de lo que expresaron en su comunicado, pues pareciera que dejaron la puerta abierta a una reconciliación. “¿Hay una posibilidad de que quizás, ahorita desde este rompimiento, del amor, puedan regresar?”, preguntó uno de los reporteros.

“Nos amamos tanto que precisamente queremos saber dónde estamos parados y a ver en qué termina esto”, respondió el cantante



Por último, negó que Andrea y él tengan planes de divorcio. "No, osea, no. No hemos hablado de eso, ahorita esta es una separación que, desde el momento en que hablamos de ella, nos ha venido muy bien, entonces son ejercicios que te recomiendan en terapia", recalcó. “Tenemos una gran relación, tenemos planes juntos, tenemos un proyecto, puro amor y buena onda".