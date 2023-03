Rihanna pierde su Oscar, pero rinde tributo a Chadwick Boseman

La balada —una oda a la estrella original de Black Panther, Chadwick Boseman, quien murió de cáncer de colon en 2020— marca el primer esfuerzo vocal en solitario de Rihanna desde el lanzamiento de su último álbum, Anti, en 2016.

Riri comparte el crédito de la escritura (y la nominación al Oscar) con el cantautor nigeriano Tems, el director de Wakanda Forever Ryan Coogler y el compositor Ludwig Göransson, ganador del Oscar por su trabajo en la primera película de Black Panther. Esta ocasión el premio no se logró.

Envuelta en joyas, la ganadora del Grammy interpretó su canción en una plataforma que se elevó gradualmente a medida que la música crecía. Rihanna y sus coautores perdieron la dura competencia en la categoría de "Mejor Canción Original", la ganadora fue el animado Naatu Naatu de RRR, escrito por M.M. Keeravani y Chandrabose.

Sin embargo, los fans que esperaban ver a otra celebridad en el Dolby Theatre se sintieron tristes. Rihannareveló en un tuit a principios de este mes que su hijo mayor con A$AP Rocky, cuyo nombre aún no se ha revelado públicamente, no asistiría a la ceremonia. Pero evidentemente sigue siendo fanático de Lift Me Up.