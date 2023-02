Selena, Kylie y Hailey: Más drama en redes sociales, pero ¿por qué no las dejan?

Selena Gomez y su eterno drama con las redes sociales

De acuerdo con lo que Selena Gomez dijo a WWD en 2021, una integrante de se equipo es la encargada de administrar su Instagram, por lo que la cantante únicamente genera las imágenes y las envía a su asistente, junto con el texto que quiere que aparezca, para que ella se encargue de publicar todo y después le envíe resúmenes sobre los comentarios que recibe (evidentemente ya filtrados).

A finales de 2022, las publicaciones que aparecían en su cuenta eran, en general, promocionales, pero fue a partir del 1 de enero que la estrella de Only murders in the building retomó la costumbre de compartir momentos personales, como sus vacaciones de Año Nuevo en compañía de Nicola Peltz y Brooklyn Beckham, o el date que tuvo con su hermana menor Gracie. “Esperen. ¿Ya se dieron cuenta que regresé a Instagram?”, escribió en un post del 11 de enero, para oficializar su más reciente regreso a la plataforma.

Selena Gomez pasó el Año Nuevo con Nicola Peltz y Brooklyn Beckham (Instagram)

En nuevo episodio lleno de dramas, publicaciones borradas y retomadas por los fans y que parecía un intento de enfrentar a Selena Gomez con Kylie Jenner, Selena habría revelado en una publicación que se hizo un tratamiento en las cejas, cuyo resultado no habría sido el esperado. Más tarde, en otra publicación, Kylie habría hecho referencia al incidente de las cejas de Selena, presumiendo las suyas “libres de accidentes”, y más tarde se haría acompañar por Hailey Bieber en otra imagen en la que también mostraban las cejas, lo que los fanáticos interpretaron como una burla hacia la cantante.

Una tiktoker hizo un resumen de esta situación con la intención aparente de echarle sal a la herida, lo que llevó a Kylie Jenner a comentar su video, para decir: “Esto es exagerar. No (era) crítica a Selena, nunca, y ¡no vi su publicación de sus cejas! Están inventando algo donde no lo hay. Esto es una tontería”, escribió la fundadora de Kylie Cosmetics, a quien se le sumó la propia Selena Gomez para aclarar que entre ellas no hay ninguna diferencia (de hecho han sido amigas por muchos años) y por ello comentó: “De acuerdo con Kylie. Todo esto es innecesario. ¡Soy fan de Kylie!”.