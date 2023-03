Rebel Wilson confiesa que no fue nada agradable conocer a Meghan Markle

Rebel Wilson no recibió una recepción "cálida" de Meghan Markle cuando conoció a la duquesa de Sussex. “Meghan no era tan genial. No era tan naturalmente cálida”, dijo la estrella de El año de mi graduación, de 43 años, en Watch What Happens Live with Andy Cohen.

Sin embargo, Wilson señaló que el comportamiento distante de Markle podría deberse a que su mamá, Sue Bownds, hizo preguntas "ligeramente groseras", como "¿Dónde están tus hijos?".