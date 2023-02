El mensaje de Erika Buenfil a Andrea Legarreta y Erik Rubín por separación

"Yo no soy quien para opinar de absolutamente nada, yo lo único que quiero decir es que yo estoy con Andrea, con Erik, con los dos. Las decisiones que hayan tomado no me importan, y qué bueno que están bien", comentó la actriz.

La protagonista de la telenovela Perdona nuestros pecados destacó que cualquier ruptura sea de una pareja de famosos o no, siempre impacta, sobre todo cuando proviene de una relación tan larga.

Andrea Legarreta y Erik Rubín confirmaron que llevan cinco meses separados. (Agencia México)

"Creo que fue una decisión tomada de corazón para estar bien ellos, que están bien, un abrazo y que este proceso que no es fácil, pase rápido", mencionó la intérprete al salir de las instalaciones de Televisa San Ángel.

Erika confesó lo complicado que es ser una figura pública cuando suceden este tipo de situaciones y tienen que salir a dar explicaciones ante los medios de comunicación.