Erika Buenfil reacciona a la posibilidad de que su hijo se independice

Asimismo, Erika reconoció que aún no sabe cómo reaccionará cuando Nicolás le haga saber que quiere independizarse.

“No, ya veré cuando llegue, no sé, ya te contaré, hay algunas (mamás) que les cuesta más. No sé cuánto me vaya a costar, por eso ya le estoy comprando un departamento al lado de mi casa. No, no es cierto, ya le voy a comprar en la de al lado para que ya esté aquí”, bromeó acerca del tema.

Erika Buenfil y su hijo, Nicolás Buenfil. (Germán Nájera + Iván Flores)

Finalmente, Erika Buenfil manifestó que desde hace años ha pensado en el día que llegue dicho momento.

“El chiste es dejarlos volar y por eso siempre me mantuve ocupada trabajando, porque sí estoy muy dedicada a mi hijo, pero también me di tiempo para mí porque finalmente se van y luego te quedas como sin nada qué hacer. Entonces hay que siempre ocuparse, para estar entretenida, tener mis amigos, tener mis cosas que hacer, mi actividad, aunque me canse, porque dobleteo, soy mamá y soy artista, pero no importa”, concluyó.