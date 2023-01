El exclusivo ‘club’ al que Clara Chía no entró y del que Shakira sí formó parte

Ante los últimos acontecimientos en esta –cada vez más repetitiva– telenovela protagonizada por Shakira, Gerard Piqué y Clara Chía, resulta evidente que esta última no estaba preparada para convertirse en una celebridad de la noche a la mañana aunque, dado el alto perfil de su relación con el ex de la colombiana, era más que obvio que la fama la alcanzaría y le cobraría una factura que, por lo visto hasta ahora, no está dispuesta a pagar o –al menos– no se le ven las intenciones de hacerlo.