Selena Gómez sorprende: Meryl Streep se une a 'Only Murders in the Building'

La tres veces ganadora del Oscar, Meryl Streep , se unió oficialmente al elenco de la tercera temporada de Only Murders in the Building, el éxito aclamado por la crítica, que en México se puede ver a través de Star+.

El cocreador y estrella Steve Martin tuiteó una instantánea en blanco y negro del elenco en el set de Manhattan con el texto: "¡La filmación de la temporada 3 de Only Murders in the Building comenzó! Un elenco para soñar".