Selena Gomez está decidida a encontrar el amor verdadero

Selena añadió que no permitirá que los contratiempos la desanimen en su búsqueda del amor. "Por supuesto que hay días en los que me siento muy lejos. Pero prefiero seguir con el corazón roto que no sentir nada".

Selena Gomez (Getty Images)

Mientras tanto, Mandy Teefey -la mamá de Selena- reveló que no verá el documental de su hija en Apple TV, Selena Gomez: My Mind and Me, y así lo explicó: "La razón es porque vivimos algo de eso juntas. Pasamos por eso, encontramos la cura y hemos superado algo de eso. Incluso si ella pasó por algo que yo no sé, como madre, me va a afectar. Me va a doler el estómago, me va a poner en esa tesitura y voy a desear protegerla".

Y añadió: "Ella fue increíble y pasó por tanto, que ya siento que la protejo mucho. Quieres quitarle el dolor a tus hijos. No quieres que tengan que experimentar eso, aunque sea parte del desarrollo de lo que van a ser y lo que todos somos, es nuestro dolor y sufrimiento y nuestro crecimiento".

Selena Gomez ya quiere ser mamá. (Getty Images)

A través de Selena Gomez: My Mind and Me, la cantante cuenta infinidad de cosas que hasta ahora eran desconocidas por sus fans y la opinión pública en general. En entrevista con Rolling Stone declaró que, incluso, pensó en quitarse la vida.