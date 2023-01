VIDEO: ¡Maite Perroni está embarazada y comparte su felicidad!

Luego de partir la rosca de reyes, además del tradicional niño Dios, se reveló un mensaje en el que se puede leer: "Ya somos 3". Luego se pueden ver tres botitas navideñas, la de Andrés en color gris, la de Perroni en plata brillante y una tercera, con un signo de interrogación, en color blanco.

Con la canción Moments We Live For, de la banda In Paradise, sonando de fondo, de la botita de su bebé, la cantante saca una cartita más en la que se puede leer: "Andrés y Maite, dejaron su carta bajo el árbol y su mayor deseo se hizo realidad: ¡van a ser papá y mamá!".

Tras un recorrido por su bonito árbol navideño, que fue un diseño de Gabriela Cuellar, la pareja abre un regalo envuelto en papel brillante y con un maxi moño blanco; al abrirlo apareció un sobrecito verde pistache, que al revelar su contenido era un mensajito con la palabra "thank you (gracias)", en varios colores.

Al abrir más el papelito hay otro sentido mensaje: "Nos sentimos profundamente agradecidos con Dios y con la vida por permitirnos formar nuestra propia familia. Bebé Tovar Perroni". Para concluir el sentido recado al universo, la rebelde incluyó un hashtag, #tovarronibaby2023.