Maite Perroni defiende a Poncho Herrera por no estar en el reencuentro de RBD

RBD provocó gran conmoción entre sus seguidores al anunciar su regreso con el posible tour que realizarán en 2023, pero sin Alfonso Herrera , por lo que las críticas contra el artista no faltaron; sin embargo, Maite Perroni defendió a su ex compañero y pidió respetar su decisión de no volver a interpretar las canciones que hicieron famoso al grupo.

Aunque hasta el momento se desconoce el motivo por el que Poncho no participará en el reencuentro, Maite negó que se trate por discusiones entre los integrantes del grupo o por egos, e inclusive, lo respaldó.