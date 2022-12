Los integrantes de RBD que sí estarán en el reencuentro del grupo

La mañana de este 19 de diciembre, los fans de RBD despertaron con una buena noticia porque su agrupación favorita anunció que el próximo año volverá a los escenarios musicales mediante la gira Soy Rebelde World con la que recorrerán varios países.

Desafortunadamente, la felicidad no fue total para las millones de personas que siguieron a RBD de 2004 a 2009 y que hoy mantienen vivo su recuerdo. Entre lo negativo destaca que Alfonso Herrera no estará participando en el reencuentro porque cantar ya no forma parte de sus prioridades.