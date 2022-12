Miley Cyrus revela la alineación completa de su la fiesta de 'Nochevieja'

El especial de 2021, el primero del cantante de We Can't Stop tuvo como coanfitrión a Pete Davidson, pero no participará este año. Cyrus previamente se burló de que la lista de invitados para el programa era "muy yo".

Miley agregó: "Está curado de una manera que no tiene sentido, pero tiene un sentido total". Mientras tanto, Dolly habló recientemente de su entusiasmo por unirse a su ahijada para el programa.

"Vamos a hacer algunas parodias. Sé que cualquier cosa puede pasar en vivo con nosotras dos. Estoy segura de que usaremos algunos disfraces extraños y cantaremos algunas canciones serias, algunas canciones divertidas (y) traeremos el Año Nuevo de manera divertida, estoy segura.

"Espero con ansias eso y estar en Miami en esa época del año. Cuando (Cyrus) me preguntó por primera vez, cuando habló sobre hacer el programa de Año Nuevo, pensé que podría ser desde Nueva York y no lo iba a hacer porque no quería tener tanto frío, ya sabes", abundó Parton.