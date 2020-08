Miley Cyrus habló, como pocas veces, de lo doloroso que fue su divorcio de Liam

#YoMeQuedoEnCasa: Descarga gratis la revista digital de agosto (da click en la imagen) Revista Digital

Así, Cyrus dejó muy en claro que no le debe sorprender a nadie verla muy seguido de nuevo con Cody en público, lo mismo "pasando el rato o comiendo pizza", ya que su amistad no terminó, sólo que su relación llegó en un momento de crecimiento: “Por ahora, dos mitades no pueden formar un todo.

"Estamos trabajando individualmente en nosotros mismos para convertirnos en las personas que queremos ser, como todo el mundo a esta edad. Hemos sido amigos durante 10 años, y vamos a seguir siéndolo", le explicó Miley al diario británico Daily Mail.