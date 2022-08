Anne Heche quería que Miley Cyrus o Kristen Bell la interpretaran en una biopic

Anne Heche nombró a las estrellas que le gustaría que la interpretaran en una película sobre su vida, durante una entrevista a un podcast, siete meses antes de su muerte.

La actriz, quien falleció a los 53 años hace apenas unos días, nombró sin dudarlo a Miley Cyrus y Kristen Bell como las dos estrellas que creía que podrían hacerlo cuando hablaba en el programa Behind the Velvet Rope with David Yontef el pasado mes de enero.