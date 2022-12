Humberto Zurita y Stephanie Salas ponen su primer árbol de Navidad juntos

Actualmente Stephanie se encuentra en México, mientras que Zurita está disfrutando del invierno europeo junto a su hijo Sebastián Zurita, quien desde que ese enteró del noviazgo de su papá mostró gran entusiasmo.

Humberto Zurita y Stephanie Salas, ¿están juntos? (Agencia México)

Al igual que Sebastián, las hijas de Stephanie, Michelle Salas y Camila Valero han mostrado su emoción por el nuevo romance de su mamá. Por ejemplo, en sus primeras fotos como pareja Salas dejó un comentario con varios corazones.

Recientemente, Humberto reveló las razones que lo hicieron enamorarse de Stephanie Salas. En una entrevista que publicó la periodista Cora Nelda González en su canal de Youtube, el actor de 68 años contó cómo se sintió convencido de que Stephanie era la indicada y, además, explicó la forma en la que él vive el amor.



“El amor lo entregas porque el amor se colma en el amor. El amor se da, no importa que no te lo den. Tú lo das y si no era la persona indicada, lo vas a entender. Te vas a separar o a retirar, pero tú ya lo diste, tú ya conociste el amor con esta persona. Si ella no lo conoció, se lo perdió”, aseguró Humberto Zurita, quien dejó en claro que, para él, amar es una decisión: “Creo que vinimos a la vida a tomar decisiones”, explicó.