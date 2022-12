Lo que tendrán en común Taylor Swift y Guillermo del Toro

"Es una artista y narradora única en una generación. Es una verdadera alegría y un privilegio colaborar con ella mientras se embarca en este emocionante y nuevo viaje creativo", manifestaron Matthew Greenfield y David Greenbaum, presidentes de Searchlight, a The Guardian.

Se espera que con el paso de los días se revelen más detalles sobre la trama del proyecto, así como a los artistas que formarán parte del elenco.

Swift ya dirigió videoclips para sus canciones The Man y All Too Well, además de su cortometraje All Too Well: The Short Film.

El corto se proyectó en el Festival de Cine de Tribeca de 2022 y en el Festival Internacional de Cine de Toronto, siendo este último evento en el que Taylor expresó su deseo de dedicarse a la realización de películas.