La reacción de Taylor Swift tras conocer su nominación a los Grammy

Y no es para menos, ya que la intérprete estadounidense nunca había recibido una candidatura en tan prestigiosa categoría, aunque tiene en su haber 11 gramófonos dorados.

Publicación de Taylor Swift (Instagram/Taylor Swift)

"Tantas razones para perder la cabeza hoy... Pero 'All Too Well', en su versión de 10 minutos, es la canción de la que estoy más orgullosa, de todo lo que he escrito en mi vida. El hecho de que haya sido nominada a canción del año en los Grammy, un premio que nunca he ganado y que reconoce la escritura musical, es un gran momento, es algo surrealista", se sinceró en su publicación.

Taylor Swift (GettyImages)

La canción original pertenece a su disco Red, publicado en 2012, pero la flamante versión que le ha llevado a recibir tantos elogios es una de las nuevas grabaciones que tuvo que hacer después de que Scooter Braun, mánager de Justin Bieber y Ariana Grande, entre otros artistas, comprara todo su catálogo discográfico y la despojara de sus derechos. Por ello, esta victoria artística le sabe a gloria a la diva de Nashville.