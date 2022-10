Taylor Swift audicionó para ‘Les Misérables’, pero resultó una “pesadilla”

“Básicamente estaba audicionando para dos papeles en ‘Les Mis’. Había hecho algunas audiciones, había ido a Nueva York y lo que sea. Creo que ya se había establecido que tenía la imagen de Cosette, pero tenía el rango vocal de Eponine”.

Si bien parecía tener dos posibilidades dentro de la cinta, Taylor Swift pronto se dio cuenta de que no se quedaría con ninguno de los papeles: “Estaba ahí para pasarla bien, pero no por mucho tiempo. No me iban a dar un papel”.

Aún así, cuando le ofrecieron hacer una última prueba, no pudo resistirse, pues audicionaría con Eddie Redmayne, uno de sus actores favoritos. Sin embargo, su primer encuentro con el histrión no fue nada glamoroso, pues, le pintaron los dientes cafés y grandes ojeras para su prueba.

“Yo dije como ¿vamos a hacer eso después de que conozca a Eddie Redmayne, verdad? Eso no es algo que hagas antes de que yo conozca gente’ (...) Me dijeron ‘no, no, todo el mundo te va a conocer así (en caracterización)’ (...) Yo pensé ‘esto se convirtió inmediatamente en una pesadilla’”, aseguró.