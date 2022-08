Taylor Swift se defiende del supuesto plagio de 'Shake It Off'

Por otro lado, el 12 de noviembre de 2021, se estrenó All Too Well: The Short Film, cortometraje de 14 minutos escrito y dirigido por la famosa cantautora. El cortometraje basado en la poderosa balada, 'All Too Well', llegó con el lanzamiento de la nueva versión de su antiguo álbum del 2012, Red, el cual incluye canciones de su autoría, escritas en aquel tiempo pero que al final no lograron ser parte del disco.

Durante los últimos años la categoría de Mejor Cortometraje Live-Action ha cobrado más importancia dentro de los premios Oscar debido a las recientes victorias de artistas como Riz Ahmed, Kobe Bryant y Matthew A. Cherry. El siguiente año esta misma categoría podría incluir el nombre de Taylor Swift, ya que el portal The Hollywood Reporter informó que el cortometraje de la artista califica para competir en los premios de la Academia.

En el caso de Taylor Swift, su debut cinematográfico llegó con su tema 'All Too Well : The Short Film', escrito, dirigido y producido por ella misma y protagonizado por la actriz de Stranger Things, Sadie Sink, en compañía del actor Dylan O'Brien.

La estrella del pop describió su corto como "una película sobre una mujer joven efervescente y curiosa que termina completamente fuera de sí", y está trabajando con una importante firma de consultoría para guiar su campaña de premios.

Además, la cantante también podría ser nominada en la categoría de “Mejor Canción Original” por el tema Carolina, el cual forma parte del soundtrack de la película Where the Crawdads Sing. En el caso que sea, esta sería la primera vez que Swift sería nominada a los Premios Oscar.