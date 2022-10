Paris Hilton y Pamela Anderson protagonizaran la película de terror erótico

Y añadió: "Aunque los temas del aislamiento y la obsesión son tan antiguos como el tiempo, la cultura siempre crea nuevas formas de manifestarlos. Puedes aislarte pero no puedes esconderte".

El estreno de la película está previsto para enero de 2023.

Paris Hilton. (AP)

Con Alone At Night será la primera vez que Paris actúe en un largometraje desde Repo! The Genetic Opera, de 2008. Sus otros créditos como actriz incluyen Serpientes en el avión y National Lampoon's Pledge This.

También ha aparecido en programas como The O.C., Veronica Mars y Supernatural.