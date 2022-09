Ilustrador de Marvel hace polémico comentario sobre el cuerpo de Tenoch Huerta

Ilustrador de Marvel aclara polémica sobre foto de Tenoch Huerta como Namor

“Recientemente hice una broma sobre la apariencia de un personaje de cómic llevado a la pantalla que se salió de control a causa de los haters de internet. Así que déjenme aclarar: Me estaba burlando del personaje del cómic, no del actor. Pudo haber sido un CGI (gráfico generado por computadora), una marioneta o un robot, yo estaba señalando a un personaje ficticio de una película no a la persona de la vida real”, explicó el ilustrador de Marvel.

De acuerdo con su mensaje aclaratorio, Mike Deodato Jr. no tenía idea de quién era el actor ni su origen étnico y dijo que aunque lo supiera o que hubiera sido brasileño, como él mismo, eso no habría cambiado nada, ya que hablaba del personaje, por lo que consideró que las acusaciones de que es racista son estúpidas.

“No fue mi intención herir los sentimientos de nadie, especialmente los del actor en cuestión, quien, estoy seguro, hará un gran trabajo con el personaje”, afirmó el ilustrador. Hasta el momento, Tenoch Huerta, quien aparece en la portada de la revista Life and Style no se ha pronunciado al respecto.