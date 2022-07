Salma, Tenoch, Mabel y los mexicanos en el Universo Cinematográfico de Marvel

Mexicanos que forman parte del Universo Cinematográfico de Marvel

Salma Hayek fue la primera superestrella de cine 100 por ciento mexicana que encarnó un personaje central en el Universo Cinematográfico de Marvel al dar vida a Ajak en la película Eternals, dirigida por la ganadora del Oscar, Chloé Zhao. Cuando Salma se puso el traje de su personaje por primera vez se puso a llorar, según contó ella misma.

Actores mexicanos en el Universo Cinematográfico de Marvel (Dimitrios Kambouris/Getty Images)

“Se me salían las lágrimas y la imagen me dio algo. Vi mi cara morena, se había abierto una puerta donde yo no entraba sola, sino que adentro de ese traje íbamos todos los latinos que hemos peleado tanto (por) este momento. Vi la cara morena de la Virgen de Guadalupe”, dijo durante la promoción de la película.

Salma Hayek y Angelina Jolie en Eternals (Tim P. Whitby/©Getty Images 1349490248)

La actriz ganadora del Oscar nacida en México y de origen keniata, Lupita Nyong’o, retomará el personaje de Nakia con el que ingresó de lleno al Universo Cinematográfico de Marvel en Black Panther, la película de 2018 protagonizada por el fallecido actor Chadwik Boseman y que en noviembre próximo estrenará su secuela: Black Panther: Wakanda Forever.