Selena Gomez y Hailey Bieber posan juntas y silencian a 'haters'

Hace unos días, Hailey Bieber habló en una entrevista que dio en el podcast Call her daddy sobre el supuesto triángulo amoroso que habría protagonizado con Justin Bieber y Selena Gomez , y negó que se haya relacionado sentimentalmente con el cantante canadiense cuando éste todavía era novio de la estrella de la serie Only murders in the building.

Ahora, la esposa y la ex novia de Justin Bieber le dieron una lección a los opinólogos profesionales de redes sociales al posar juntas por primera vez en la gala del Museo de la Academia, la noche del sábado 15 de octubre, según dio a conocer Enews.