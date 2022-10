Selena Gomez habla como nunca de su lucha contra la depresión y el lupus

“Si alguien viera lo que yo vi, no la habría reconocido", dice su amiga Raquelle Stevens en el tráiler.

En una parte del adelanto, la estrella de 'Only Murders in the Building' también expresó sus temores de que "no es lo suficientemente buena", después de que una amiga le preguntara qué era lo que la "frenaba".

“Eso es algo que sentí al crecer", admitió.

En otra parte, dijo: "Toda mi vida, desde que era una niña, he estado trabajando. No quiero ser superfamosa, pero sé que si estoy aquí, tengo que usar eso para hacer el bien. Lo que me hace feliz es la conexión y me ayuda a salir de mi cabeza. Sigo aquí para usar lo que tengo para ayudar a otras personas".

Selena empezó a actuar a los 10 años, cuando apareció en 13 episodios del programa infantil 'Barney', y a los 15 años consiguió el papel protagonista en la serie de Disney Channel, 'Los magos de Waverly Place'.

Más tarde protagonizó 'Otra historia de Cenicienta', 'Ramona y Beezus', 'Montecarlo', 'Spring Breakers', las películas de 'Hotel Transylvania', 'Un día de lluvia en Nueva York', 'Dolittle' y 'Only Murders in the Building'. También condujo su propio programa de cocina.

Además de su carrera como actriz, se convirtió en una fuerza importante en la industria musical, publicando seis álbumes a lo largo de los años.

En 2016, sin embargo, la cantante canceló parte de su gira 'Revival' para internarse en un centro.

En ese momento, dijo en un comunicado: "Como muchos de ustedes saben, hace aproximadamente un año revelé que tengo lupus. He descubierto que la ansiedad, los ataques de pánico y la depresión pueden ser efectos secundarios del lupus, que pueden presentar sus propios desafíos. Quiero ser proactiva y centrarme en mantener mi salud y mi felicidad, y he decidido que la mejor manera de avanzar es tomarme un tiempo libre".

Más tarde calificó su decisión como "una de las cosas más difíciles que ha hecho", pero también "una de las mejores".

Mientras visitaba el Hospital McLean de Boston en septiembre de 2019, recordó que no podía “mantener la calma” ni “tener una sonrisa" en su rostro.

"El año pasado, estaba sufriendo mental y emocionalmente y no fui capaz de mantenerme entera y unida", dijo. "No era capaz de mantener una sonrisa o de seguir pensando que era normal. Y sentí como si todo el dolor y la ansiedad me invadieran de golpe, y fue uno de los momentos más aterradores de mi vida", añadió la cantante a Vogue.

Sin embargo, aseguró que pedir ayuda la obligó a enfrentarse a sus problemas "de frente" con "algunos de los mejores médicos y especialistas".