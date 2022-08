La historia de amor de Justin y Hailey Bieber

En medio de los cuestionamientos, Justin Bieber y Hailey Baldwin se mantenían unidos. La modelo confesó en The Biebers on Watch que su relación con el canadiense por poco y no sucede, pues la vez que el cantante la invitó a salir ella tenía 17 años y a sus padres no les parecía que saliera con el famoso cantante. Pero su hermana salió al rescate y pudo tener esa cita con Justin, comenzando así su historia de amor.

Justin Bieber y Hailey Baldwin (Instagram)

Justin y Hailey Bieber anunciaron su compromiso el 7 julio del 2018. Aunque muchos consideraban que era un paso apresurado, los famosos se casaron por lo civil en otoño de 2018. Fue una ceremonia secreta en un juzgado en la ciudad de Nueva York. Aunque había rumores de que tendrían una boda, la pareja hizo oficial su matrimonio al llamarse 'esposos' en sus respectivas redes sociales. Hailey incluso cambió su nombre de perfil a Hailey Bieber.

Para celebrar su primer aniversario, Justin Bieber y Hailey Baldwin realizaron un segundo enlace en el resort Montage Palmetto Bluff en Bluffton, en Carolina del Sur, ante unos 150 invitados en el 2019.

La pareja celebró con esta foto su enlace religioso. (Instagram/Hailey Bieber)

En 2020 Justin Bieber confesó en el programa de Ellen DeGeneres las dudas que tenía ante su matrimonio: “Es un compromiso serio cuando dices que vas a amar a alguien en la salud y en la enfermedad y ser fiel. Es un gran paso, pero pensaba: '¿Puedo hacer esto?'”.

En medio de las controversias por su romance y los constantes rumores de embarazo, divorcio, infidelidades y abuso, la pareja se ha mostrado más unida que nunca. Hailey Baldwin le ha ayudado a Justin Bieber no solo a superar su depresión, sino todos los altibajos de la enfermedad de Lyme y su reciente diagnóstico del síndrome de Ramsay Hunt.