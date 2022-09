Rebecca Jones contradice a su ex, Alejandro Camacho: niega que tenga cáncer

Aunque en un primer momento la actriz no quiso hablar sobre el tema, en un reciente encuentro con los medios de comunicación en el Aeropuerto de la Ciudad de México, la intérprete acabó con los rumores sobre su salud y contradijo a su ex esposo.



“Sí me enteré, pero yo creo que mi palabra vale más. Hace tres semanas hice todas las declaraciones que tenía que hacer y eso es más valioso que todo. Si le quieren dar más peso a lo que dice una persona que no vive conmigo, que efectivamente es el padre de mi hijo, pero que no vive conmigo ni sabe nada de mi vida, ni tiene por qué opinar acerca de mi salud, pues allá ustedes, pero yo soy muy clara”, señaló la actriz 65 años.

Rebecca lamentó que su ex esposo, Alejandro Camacho, haya hablado públicamente de su salud y, aunque reconoció que pudo haberlo dicho sin ninguna mala intención, fue clara al señalar que es un tema que solo le compete a ella.

Rebecca Jones (Agencia México. )

“Yo creo que no lo hizo con mala intención, pero simplemente no tiene por qué opinar, eso sí es un hecho; yo no opino acerca de él porque no sé su vida”, dijo en referencia al papá de su hijo Maximiliano.