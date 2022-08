Así es como Britney Spears sigue luchando con los traumas que le dejó la tutela

"Mi vida no es en absoluto perfecta... Me voy a dormir llorando la mayoría de las noches. Soy excesivamente insegura. No sé cómo poner buena cara a menos que tenga una cámara delante. Creo que necesito ir a la escuela para aprender cómo andar bien de nuevo. Y hay gente que me dice: 'Pero si eres artista'. Y eso es: todo es una actuación. Pero en la vida real estoy muy perdida, trabajando en ello", se sinceró.

Britney Spears relata los abusos de su papá. (Getty Images)

Fuentes cercanas a la estrella del pop aseguraron que la cantante prepara una reveladora entrevista con Oprah Winfrey. Se dice que la presentadora del programa de entrevistas más famoso de la televisión -que el año pasado obtuvo una controvertida plática televisiva con el príncipe Harry y su esposa Meghan, duquesa de Sussex-, contactó a la cantante de 40 años con una "oferta abierta" para una plática similar.

Una fuente dijo a la revista OK! que "Britney quiere que el mundo conozca su verdad. Está furiosa con su papá y está dispuesta a seguirle el juego a Kevin. La olla a presión de los últimos meses, desde el fin de la tutela, la enfureció. Trabajar en sus memorias también ha desencadenado el deseo de ser más directa. Oprah se puso en contacto en secreto con ella a través de su abogado, Matthew Rosengart, con una oferta abierta".