¡Ya es oficial! Britney Spears vuelve a la música; Elton John lo confirmó

Fue en 2016 cuando Britney Spears publicó su más reciente material discográfico llamado Glory. Desde entonces, prefirió tomarse un descanso de la industria debido a los problemas ocasionados por el mandato legal que daba a su padre, Jamie Spears, el control sobre sus decisiones médicas, financieras y de otro tipo desde 2007, cuando la intérprete de Toxic y Oops! I did it again fue sometida a un régimen de internamiento tras sufrir problemas de salud mental.

Actualmente, Jamie está implicado en un caso judicial de acusación de mala conducta en torno a la tutela. La jueza Brenda Parry denegó una moción presentada por él para que Britney se presentara a un interrogatorio.