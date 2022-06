¡No puede ocultarlo! Paola Rojas se encuentra feliz con Marcelo Imposti

Recientemente Paola Rojas habló de su relación con “Zague”, señalando que se había casado con el ex futbolista debido a que estaba perdidamente enamorada y que tenía la idea de que su relación duraría para toda la vida.

Sin embargo, señaló que cuando ocurrió todo el tema que propició su divorció el golpe no fue tan fuerte gracias a que tuvo la capacidad mental de lidiar con la situación.

Paola Rojas y el elenco de Netas Divinas, Consuelo Duval, Daniela Magún y Natalia Téllez (Agencia México)

“Fui muy feliz esos años, pero cuando entonces eso se rompe, sí se rompe el corazón, pero no se me rompe el ser, no se me rompe el alma. O sea, yo estoy completa y restaurada, sano mi corazón, pero mi esencia no se desangra”, dijo la periodista durante una charla con sus colegas de Netas Divinas.